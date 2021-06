RAI - Venerato svela: "Il Barcellona è su Insigne, il capitano del Napoli piace molto alla dirigenza spagnola" (Di venerdì 25 giugno 2021) Ciro Venerato, esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: "Insigne? Il rinnovo è fermo, il Napoli non ha chiesto nessuno appuntamento. Ieri ho smentito l'interesse del Tottenham, ma oggi sono qui per dirvi che l'interesse del Barcellona è veritiero. alla dirigenza catalana piace davvero tanto il capitano del Napoli. Ora come ora però il ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 25 giugno 2021) Ciro, esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kissnel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato dnostra redazione: "? Il rinnovo è fermo, ilnon ha chiesto nessuno appuntamento. Ieri ho smentito l'interesse del Tottenham, ma oggi sono qui per dirvi che l'interesse delè veritiero.catalanadavvero tanto ildel. Ora come ora però il ...

Advertising

CalcioNapoli24 : - MondoNapoli : Rai, Venerato: 'Contatti con Kaio Jorge avviati da tempo ma non è una priorità, vi spiego' - - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Né Mirante né Sepe arriveranno al Napoli, Lovato? Oggi non è una priorità' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Né Mirante né Sepe arriveranno al Napoli, Lovato? Oggi non è una priorità' - susydigennaro : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Né Mirante né Sepe arriveranno al Napoli, Lovato? Oggi non è una priorità' -