Papa | superare stigma con cui è marchiata malattia mentale

(Di venerdì 25 giugno 2021) Occorre "favorire il pieno superamento dello stigma con cui è stata spesso marchiata la malattia mentale e, in generale, di far prevalere la cultura della comunità sulla mentalità dello scarto, ...

Lo diceFrancesco nel messaggio inviato alla Conferenza sulla salute mentale. . 25 giugno 2021L'attenzione delè rivolta alla "sensibilità che accompagna la loro fragilità", nella consapevolezza che essi "hanno avvertito con particolare gravità i devastanti effetti psicologici della ...Occorre "favorire il pieno superamento dello stigma con cui è stata spesso marchiata la malattia mentale e, in generale, di far prevalere la cultura della comunità sulla mentalità dello scarto, second ...Ai partecipanti alla seconda conferenza nazionale per la salute mentale, Francesco scrive: curare il prossimo "non è solo un lavoro qualificato, ma una vera e propria missione" ...