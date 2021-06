Mancini e Bonucci: “Inginocchiarci domani? Ecco cosa abbiamo deciso” (Di venerdì 25 giugno 2021) Bonucci alla vigilia di Italia-Austria: “Decideremo tutti insieme se Inginocchiarci o meno”. Mancini: “La cosa più importante è la libertà” Il ct azzurro Roberto Mancini e il vice capitano Leonardo Bonucci (ma in assenza di Chiellini domani la fascia sarà ancora una volta sua) si sono presentati in conferenza stampa alla vigilia dell’ottavo di finale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 25 giugno 2021)alla vigilia di Italia-Austria: “Decideremo tutti insieme seo meno”.: “Lapiù importante è la libertà” Il ct azzurro Robertoe il vice capitano Leonardo(ma in assenza di Chiellinila fascia sarà ancora una volta sua) si sono presentati in conferenza stampa alla vigilia dell’ottavo di finale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

forumJuventus : Bonucci pre #ItaliaAustria: 'Decideremo stasera tutti insieme se inginocchiarci', Mancini: 'Obbiettivo tornare a We… - SkySport : Italia a Wembley, le parole di #Bonucci e #Mancini LIVE #SkySport #SkyEuro2020 #EURO2020 #ItaliaAustria - piaumusic : @AntonioCorsa Non sono mai stato un estimatore di Mancini e su questo tema sinceramente ci andrei coi piedi di piom… - Zelo22327952 : @Ilconservator Va bé a Bonucci piace fare il fenomeno... Stanno in piedi grazie a Ceferin e Mancini. Probabilmente… - v_m_a_x_i_m_o : #Bonucci non è tanto d'accordo #Mancini gli frega cazzi, lui sta lì per giocare #Salvini è per la libertà di tutti… -