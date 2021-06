**M5S: neanche Di Maio parteciperà in presenza a webinar** (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma, 25 giu. (Adnkronos) - Cambio di programma per il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio che nel pomeriggio non parteciperà più in presenza al webinar sull'economia circolare, dove era atteso anche l'ex premier Giuseppe Conte, che poi ha annullato il suo intervento alla luce dello scontro con Beppe Grillo. Dopo una serie di impegni e riunioni, Di Maio volerà in Slovenia per partecipare alla Cerimonia per celebrare il 30mo Anniversario dell'Indipendenza della Slovenia, al posto del presidente Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma, 25 giu. (Adnkronos) - Cambio di programma per il ministro degli Affari esteri Luigi Diche nel pomeriggio nonpiù inal webinar sull'economia circolare, dove era atteso anche l'ex premier Giuseppe Conte, che poi ha annullato il suo intervento alla luce dello scontro con Beppe Grillo. Dopo una serie di impegni e riunioni, Divolerà in Slovenia per partecipare alla Cerimonia per celebrare il 30mo Anniversario dell'Indipendenza della Slovenia, al posto del presidente Draghi.

