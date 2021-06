M5S | Conte getta la spugna e si arrende a Grillo “spaccatutto” | tace e disdice gli impegni in tv

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 25 giugno 2021) Non è più nemmeno tanto un retroscena: l’addio dial M5S sembra ormai inevitabile. Oltre che improcrastinabile. La furia con cuisi è ripreso il Movimento ha travolto l’ex premier, sconfessandone di fatto il ruolo di leader in pectore che non è mai riuscito a ricoprire fino in fondo. Le speranze dell’avvocato – e della fazione dei grillini al suo seguito – di riuscire a galleggiare nel mare di polemiche e recriminazioni scatenate dall’incursione romana del fondatore del Movimento, sono naufragate in una tempesta di fuoco di offese e abiure. M5S,non molla:pronto a lasciare E così, travolto da ...