LIVE MotoGP, GP Olanda 2021 in DIRETTA: bruttissima caduta per Marc Marquez (Di venerdì 25 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SEGUI LE PROVE LIBERE DEL GP DI STIRIA DI F1 ALLE 11.30 E 15.00 14.21 Momento stregato per la Honda, cade anche Pol Espargarò! 14.21 Marquez per fortuna si è rialzato subito, cammina sulle proprie gambe. 14.20 bruttissima caduta PER Marc Marquez! E’ stato disarcionato dalla moto, ha compiuto un salto allucinante prima di abbattersi sulla ghiaia dopo una capriola in aria! Ha picchiato forte la spalla destra. 14.20 1’33?241 per Vinales! E’ in testa. 14.19 1’33?400, OLIVEira sopravanza Quartararo. 14.18 Ottimo tempo ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASEGUI LE PROVE LIBERE DEL GP DI STIRIA DI F1 ALLE 11.30 E 15.00 14.21 Momento stregato per la Honda, cade anche Pol Espargarò! 14.21per fortuna si è rialzato subito, cammina sulle proprie gambe. 14.20PER! E’ stato disarcionato dalla moto, ha compiuto un salto allucinante prima di abbattersi sulla ghiaia dopo una capriola in aria! Ha picchiato forte la spalla destra. 14.20 1’33?241 per Vinales! E’ in testa. 14.19 1’33?400, Oira sopravanza Quartararo. 14.18 Ottimo tempo ...

zazoomblog : DIRETTA MotoGP GP Assen 2021 LIVE: alle 14.10 le FP2 l’Italia punta su Bagnaia - #DIRETTA #MotoGP #Assen #LIVE: #1… - gponedotcom : LIVE FP2 MotoGP Assen: cronaca diretta minuto per minuto: Vinales è stato il migliore stamattina mentre i piloti Du… - infoitsport : DIRETTA MotoGP, GP Assen 2021 LIVE: risultati prove libere 2 in tempo reale - sportli26181512 : MotoGP, orari e dove vedere il GP di Assen (Olanda): Niente pause, mandato in archivio il GP di Germania il Motomon… - infoitsport : MotoGP, LIVE FP1 MotoGP Assen: cronaca diretta minuto per minuto -