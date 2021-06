Lago di Como, scontro fra barche: muore un 22enne e due giovani feriti (Di venerdì 25 giugno 2021) Un morto e due feriti per un incidente sul Lago di Como: è il bilancio dello scontro tra due motoscafi avvenuto questo pomeriggio a Tremezzina. L’ennesimo incidente, dopo quello di domenica scorsa sul Lago di Garda in cui hanno perso la vita un 37enne ed una 25enne del Bresciano, provocato dall’alta velocità e dall’incoscienza. Secondo le prime informazioni a scontrarsi un’imbarcazione con una decina di persone a bordo e un’altra con tre persone. Sul posto i vigili del fuoco, i mezzi DI soccorso, polizia locale e i carabinieri di Menaggio. Incidente sul Lago di Como: lo ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 25 giugno 2021) Un morto e dueper un incidente suldi: è il bilancio dellotra due motoscafi avvenuto questo pomeriggio a Tremezzina. L’ennesimo incidente, dopo quello di domenica scorsa suldi Garda in cui hanno perso la vita un 37enne ed una 25enne del Bresciano, provocato dall’alta velocità e dall’incoscienza. Secondo le prime informazioni a scontrarsi un’imbarcazione con una decina di persone a bordo e un’altra con tre persone. Sul posto i vigili del fuoco, i mezzi DI soccorso, polizia locale e i carabinieri di Menaggio. Incidente suldi: lo ...

