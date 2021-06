La Cina vuole colonizzare Marte con una base permanente entro il 2040 (Di venerdì 25 giugno 2021) La China Academy of Launch Vehicle Technology ha annunciato un piano non solo per portare l'Uomo su Marte, ma per farcelo restare con la costruzione di una base permanente sulla superficie del pianeta rosso.... Leggi su dday (Di venerdì 25 giugno 2021) La China Academy of Launch Vehicle Technology ha annunciato un piano non solo per portare l'Uomo su, ma per farcelo restare con la costruzione di unasulla superficie del pianeta rosso....

Advertising

Digital_Day : La Cina non scherza: annunciata una timeline ambiziosa che porterà l'Uomo su Marte con una presenza fissa - Asgard_Hydra : La Cina vuole portare l'uomo su Marte, e lo vuole fare prima degli Stati Uniti - - Mcavenati : Già ci hanno incasinato con il virus, pure il loro vacino , no e poi no basta Cina invade e basta vuole prendere pa… - Terry43887542 : @jacopo_iacoboni Conte non abbandonerà mai, sarebbe tornato al suo lavoro, è pericoloso, despota, inutile, vuoto, m… - beattrix369 : @Cambiacasacca ????????????????????????tranquillo Bill vuole oscurare il sole e in Cina stanno preparando il sostituto ... che… -