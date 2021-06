Interspac, il progetto prende vita: i nerazzurri “vip” che hanno aderito all’iniziativa (Di venerdì 25 giugno 2021) Diramato l’elenco dei sostenitori interisti “vip” che hanno aderito al progetto di azionariato popolare per sostenere i nerazzurri Il progetto lanciato da Carlo Cottarelli, Interspac, per l’azionariato popolare a favore dell’Inter ha raccolto vari consensi nel mondo dei “vip”: ecco l’elenco dei 42 che hanno aderito all’iniziativa. Beppe BERGOMI, Enrico BERTOLINO, Andrea BOCELLI, Stefano BOERI, Paolo BONOLIS, Alessandro CATTELAN, Claudio CECCHETTO, Valerio DE MOLLI, Gianfelice FACCHETTI, Fabio FOGNINI, Massimo GALLI, Peter GOMEZ, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 giugno 2021) Diramato l’elenco dei sostenitori interisti “vip” chealdi azionariato popolare per sostenere iIllanciato da Carlo Cottarelli,, per l’azionariato popolare a favore dell’Inter ha raccolto vari consensi nel mondo dei “vip”: ecco l’elenco dei 42 che. Beppe BERGOMI, Enrico BERTOLINO, Andrea BOCELLI, Stefano BOERI, Paolo BONOLIS, Alessandro CATTELAN, Claudio CECCHETTO, Valerio DE MOLLI, Gianfelice FACCHETTI, Fabio FOGNINI, Massimo GALLI, Peter GOMEZ, ...

Advertising

DenisMaran : @o_DaWiD_o @pap1pap Appunto, salta in aria tutto il progetto Interspac. Facile gestire una società solo quando le cose vanno bene - Andromeda_abc : RT @franvanni: Carrellata di endorser per il progetto dell’azionariato popolare all’ #Inter Le ho tagliate a pochi secondi. Le clip complet… - lore_benatti : RT @franvanni: Carrellata di endorser per il progetto dell’azionariato popolare all’ #Inter Le ho tagliate a pochi secondi. Le clip complet… - MassimoChiaram7 : RT @MarioCoxon: ???? 'È più facile provare a formare un nuovo governo o convincere gli Zhang?' #Interspac spiegata bene su @fattoquotidiano.… - _i_n_d_i_o_ : RT @franvanni: Carrellata di endorser per il progetto dell’azionariato popolare all’ #Inter Le ho tagliate a pochi secondi. Le clip complet… -