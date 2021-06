Insulti a Morata | il figlio di Pirlo lo abbraccia | «Ti sono vicino»

(Di venerdì 25 giugno 2021) Vergognosinei suoi confronti rivelati dadopo la gara contro la Polonia: Nicklovirtualmente Alvaroha rivelato di aver ricevutoe minacce nei suoi confronti e della sua famiglia dopo la gara contro la Polonia. Odio che dilaga sui social e di cui è stato vittima anche Nicolòdi Andrea ex tecnico della Juventus, che esprime la sua vicinanza allo spagnolo. «Come tu lo hai fatto con me, io lo faccio con te. Tie lo sai… Hai una famiglia splendida vai ...

...della Spagna Alvarobersaglio di minacce per aver deluso le aspettative sul campo. "Ho passato 9 ore senza dormire dopo la partita contro la Polonia. Ho ricevuto minacce,verso la ...Ho ricevuto minacce,verso la mia famiglia, persone che speravano che i miei figli ... Alvaro, le minacce: 'Mettetevi nei miei panni' Consapevole che le critiche fanno parte del gioco e ...Alvaro Morata, nel corso della conferenza stampa, ha riferito che lui e la sua famiglia, ed i suoi figli, sono stati minacciati di morte. Il tutto per via delle prestazioni non brillanti con la Spagna ...Vergognosi insulti nei suoi confronti rivelati da Morata dopo la gara contro la Polonia: Nick Pirlo lo abbraccia virtualmente Alvaro Morata ha rivelato di aver ricevuto insulti e minacce nei suoi conf ...