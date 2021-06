Il complesso di via Statuto all’Università, ok all’acquisizione: qui sorgerà il campus giuridico (Di venerdì 25 giugno 2021) L’Università di Bergamo ha approvato all’unanimità l’acquisizione del complesso di via Statuto, ora occupato dagli allievi della Guardia di Finanza. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 25 giugno 2021) L’Università di Bergamo ha approvato all’unanimità l’acquisizione deldi via, ora occupato dagli allievi della Guardia di Finanza.

Advertising

webecodibergamo : In via Statuto - L_G_Luisetto : RT @corazza_luisa: Finalmente riparte il dibattito sul #SalarioMinimo, come risposta alla piaga dei contratti pirata. Il tema è complesso,… - ValNap1926 : @AliceVeziano @corsi_gabriele 2/2 che viene fuori massacra la città,per cui ti dicono che è invivibile. E lo è per… - PilottaParma : Video QuBiTv: Complesso Pilotta, Le opere, Un rilievo funerario egizio - flc_crea : RT @corazza_luisa: Finalmente riparte il dibattito sul #SalarioMinimo, come risposta alla piaga dei contratti pirata. Il tema è complesso,… -