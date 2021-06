Fuori dall’hype | Ratchet & Clank Rift Apart Recensione | un gioco DAVVERO Next Gen

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 25 giugno 2021)Il titolo ci ha proiettato con un colpo di lazo energetico in un mondo videoludico ben noto ai fan di Sony; in compagnia di due mascotte d’eccezione che tornano protagoniste su PS5: appunto,. Sappiate però, prima di cominciare, che questanon è unaqualsiasi. Non si tratta, infatti, di un fiume di parole scritto a caldo, con la console ancora fumante (dati i 40 gradi ...