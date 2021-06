Advertising

FirenzePost : Firenze: è morto Falciani, ex consigliere comunale e dirigente Avis. Il cordoglio di Giani - Giulio_Firenze : RT @valfurla: Morire di fatica. Si chiamava Camara Fantamadi, veniva dal Mali, aveva 27 anni e raccoglieva verdura e frutta sotto il sole a… - CarloRezzano : Peccato ° Prato, è morto Angelo Di Leo, uno dei massimi esperti di carcinoma alla mammella - rep_firenze : Coronavirus, cresce il numero dei nuovi contagi: 73, un morto. Lieve aumento del tasso di positività [aggiornamento… - 950Alpa : @cesarebrogi1 @Nazione_Firenze Ora addestro il cane a fare il morto… ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze morto

Qui News Firenze

- Alessandro Falciani ex direttore della Avis Toscana e consigliere comunale aper due mandati, è scomparso a 69 anni. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa prematura "Ho appreso con dolore la notizia della ...... in un'intervento su Sky Tg24 all'evento Live in, sul blocco dei licenziamenti ha affermato:... Sindacalista, problema contratto logistica. Morte fatto gravissimo, tavolo con Ministro del ...E' morto a soli 69 anni Alessandro Falciani, ex consigliere comunale socialista a Firenze. Consigliere comunale per due mandati, Falciani è stato anche direttore del comitato toscano dell'Avis. Profon ...Firenze, 25 giugno 2021 - E' morto Alessandro Falciani, ex consigliere comunale a Firenze per due mandati, socialista da sempre, laico convinto. Aveva 69 anni. “Ho appreso con dolore la notizia della ...