Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba mostrato oggi in un video gameplay durante una live di SEGA (Di venerdì 25 giugno 2021) oggi SEGA Asia ha trasmesso una livestream per presentare un nuovo gameplay del prossimo gioco d'azione Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles. Il gameplay include una battaglia in modalità versus in cui un tag team formato da Tanjiro e Nezuko Kamado combatte contro Giyu Tomioka e Shinobu Kocho. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles sarà lanciato in Giappone e in Asia il 14 ottobre per PS5, Xbox Series XS, PS4, Xbox One e PC. L'uscita ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 25 giugno 2021)Asia ha trasmesso unastream per presentare un nuovodel prossimo gioco d'azioneno- The Hinokami Chronicles. Ilinclude una battaglia in modalità versus in cui un tag team formato da Tanjiro e Nezuko Kamado combatte contro Giyu Tomioka e Shinobu Kocho.no- The Hinokami Chronicles sarà lanciato in Giappone e in Asia il 14 ottobre per PS5, Xbox Series XS, PS4, Xbox One e PC. L'uscita ...

