Dedicato | Serena Autieri parla del suo nuovo programma

(Di venerdì 25 giugno 2021)è pronta per tornare alla conduzione di undi Rai 1. La showgirl, infatti, a partire da lunedì 28 giugno 2021 terrà compagnia agli italiani che si collegheranno sul primo canale della televisione di Stato a partire dalle ore 9.55. Laè felice di iniziare questo nuova esperienza televisiva e spera di riuscire a non deludere i telespettatori che la seguiranno durante le mattinate estive. Il titolo dele si tratterà di uno show di intrattenimento che metterà in primo piano i sentimenti e le ...

Serena Autieri pronta a vivere una nuova avventura: l'artista da lunedì sarà al timone di 'Dedicato', programma in onda ogni mattina su Rai 1. L'attrice e cantante ha raccontato a Storie Italiane: "Protagoniste saranno le dediche"...