DAZN, AGCOM per assicurare la miglior trasmissione della Serie A (Di venerdì 25 giugno 2021) Come ormai ben sappiamo, DAZN sarà l'emittente principale a cui l'Assemblea di Lega ha assegnato i diritti per la trasmissione di tutte le partite di Serie A (sette in esclusiva e tre in condivisione) per il prossimo triennio 2021-2024 ed in collaborazione con TIM, utilizzando la rete Internet. Si tratta di una novità che può gravare molto sul regolare funzionamento della rete. A tal proposito è intervenuta l'Autorità Garante per la Garanzia nelle Comunicazioni (AGCOM), che nel Consiglio di ieri 24 giugno, ha deciso di adottare due finalità di provvedimento affinché il servizio funzioni perfettamente ed in ...

