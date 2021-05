Supercoppa Italiana Inter Juve | scelta la sede | ecco quando si giocherà

(Di lunedì 24 maggio 2021)ntus si contenderanno lala prossima stagione. Lae il periodo nel quale sila sfidacampione d’Italia mentre lantus mercoledì scorso ha conquistato la Coppa Italia a spese dell’Atalanta. Saranno le due grandi rivali a giocarsi quindi lanella prossima stagione. Il Derby d’Italia di– scrive La Gazzetta dello Sport – sia Riad, con molta probabilità nel mese di gennaio. Nella capitale dell’Arabia Saudita la competizione si era già svolta nel 2019 con la finale trantus e Lazio. Considerando che non sarà la prima partita della stagione non scatterà quindi la squalifica ...

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa Italiana

La squadra dell'allenatore Andrea Pirlo porta a casa una qualificazione compromessa e due trofei, in una stagione molto altalenante, e a tratti critica, ovvero lae la Coppa ...La Juventus salva la stagione. Dopoe Coppa Italia arriva la sospirata qualificazione per la Champions all'ultimo respiro: se basterà o meno a Pirlo per tenersi stretta la panchina, sarà questione affrontata in casa ...Supercoppa Italiana Juve Inter: sede e data della finale. Ecco tutti i dettagli, con le due squadre vincitrici di Scudetto e Coppa Italia Inter campione d’Italia mentre la Juventus mercoledì scorso ha ...TORINO. Impresa Juventus: le campionesse d’Italia contro l’Inter centrano la 22a vittoria in 22 giornate e diventano la prima formazione capace di compiere un percorso netto nell’era dei tre punti a v ...