Musumeci | “In Sicilia entro settembre possibile immunità di gregge”

"Se continueremo a condurre la campagna vaccinale con questo ritmo, nell'ultima settimana abbiamo superato il target assegnatoci, credo che entro settembre potremo dire di avere immunizzato la maggioranza di Siciliani, così da raggiungere la cosiddetta 'immunità di gregge'". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. vbo/gtr su Il Corriere della Città.

