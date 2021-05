Mottarone | il racconto della sindaca di Stresa | “Scenario devastante Funivia era partita negli scorsi fine settimana | nessuna avvisaglia”

(Di lunedì 24 maggio 2021) “Due escursionisti hanno sentito un fischio e hanno visto questa cabina che di colpo ha iniziato a retrocedere fino al pilone dove è sbalzata a terra fermandosi solo contro degli abeti”. Lo racconta ladiMarcella Severino, una delle prime a giungere sul, in provincia di Verbania, dove una cabina si è staccata provocando 14 morti. Davanti a sé, ha trovato una scena “” con persone sparse intorno alla cabina schiantata. “Si è sganciato un cavo con una dinamica da accertare. La cabinovia è precipitata da un’altezza di 15-20 metri” racconta il comandante del reparto operativo dei carabinieri di Verbania Giorgio Santacroce. Sul posto è arrivata anche la procuratriceRepubblica di Verbania, Olimpia Bossi: “Adesso noi procediamo per omicidio colposo plurimo – ha ...

La sindaca di Stresa , Marcella Severino , ha riferito ildi altri testimoni: "Hanno ... tant'è che nel 1954 il New York Times aveva inserito iltra i dieci panorami più belli al ...Era cosciente quando l'ambulanza lo ha trasferito dall'elicottero con cui è arrivato dal, ... Unangosciato quello di Gasperini: "C'erano famiglie intere, 15 persone in tutto, almeno ...Dopo la notizia del crollo di una cabina della funivia Stresa-Mottarone, l’Italia intera ... è attualmente in prognosi riservata. Il racconto della zia del bambino L’agenzia ‘Adnkronos ...FUNIVIA STRESA-MOTTARONE La sindaca Marcella Severino è stata una delle prime persone ad arrivare sul posto. E in lacrime riporta il racconto di due testimoni. Ascoltate [VIDEO] ...