La difficile verità sulla tragedia della funivia del Mottarone

(Di lunedì 24 maggio 2021) Nel momento in cui si piangono le vittime il silenzio è dovuto. Tuttavia subito dopo bisognerà comprendere perché la cabinaStresa-sia precipitata a terra. Ovvero, prima delle colpe, bisogna trovare le cause e, se possibile, porvi rimedio perché tragedie come questa non possano più capitare. Lo abbiamo imparato da comparti come quello dell'aviazione e in generale dei trasporti, dove le tante regole purtroppo sono state fatte dopo gli incidenti fatali. Non consola neanche un po', sia chiaro, non restituisce i defunti e neppure allevia il dolore, ma affinché la sicurezza aumenti serve innanzi tutto capire se davvero una fune si sia spezzata e perché, oppure se a cedere sia stato qualche altro componente, o ancora se per qualche ragione - tutta da scoprire - la fune prima di strapparsi sia in realtà uscita dalle ...