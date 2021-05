Il 26 maggio c’è un’eclissi di superluna (Di lunedì 24 maggio 2021) (foto: Hugo Ortuño/Demotix/Corbis)Il 26 maggio sarà possibile osservare la terza superluna dell’anno, che sarà anche la più vicina. La superluna (termine non di origine scientifica) è una luna piena nel punto in cui la luna si trova alla minore distanza dalla Terra, al perigeo. Ma non è ancora tutto: alla coincidenza fra luna piena e perigeo si aggiunge nella stessa data del 26 un’eclissi totale di luna, anzi di superluna, che le regalerà un colore rossastro. L’eclissi è visibile però soltanto dall’altra parte del mondo, ma fortunatamente c’è uno streaming. La superluna del 26 maggio Il cielo di maggio ha in serbo diverse altre sorprese, fra cui la terza superluna dell’anno. La luna potrà apparirci più grande proprio perché si troverà ... Leggi su wired (Di lunedì 24 maggio 2021) (foto: Hugo Ortuño/Demotix/Corbis)Il 26sarà possibile osservare la terzadell’anno, che sarà anche la più vicina. La(termine non di origine scientifica) è una luna piena nel punto in cui la luna si trova alla minore distanza dalla Terra, al perigeo. Ma non è ancora tutto: alla coincidenza fra luna piena e perigeo si aggiunge nella stessa data del 26totale di luna, anzi di, che le regalerà un colore rossastro. L’eclissi è visibile però soltanto dall’altra parte del mondo, ma fortunatamente c’è uno streaming. Ladel 26Il cielo diha in serbo diverse altre sorprese, fra cui la terzadell’anno. La luna potrà apparirci più grande proprio perché si troverà ...

Advertising

gta1981 : Il nostro 5 maggio c'è ogni anno. Ammetto che l'anno prossimo non sarebbe stato lo stesso senza ????#bolognajuventus… - Andrea842631710 : @mick_napoli_ certo se lo ha detto De maggio c’è da preoccuparsi. Se è una notizia che filtra dalla società allora… - Noemi35930783 : RT @idealizzodal97: #prelemi #mellos #daylia per quanta AMERAI strada ancora IL c’è da… - alessia98580518 : RT @rickembecker: E comunque non c'è niente da fare, il 23 maggio non poteva che portare fortuna per l'ennesima volta... #AtalantaMilan htt… - rickembecker : E comunque non c'è niente da fare, il 23 maggio non poteva che portare fortuna per l'ennesima volta...… -

Ultime Notizie dalla rete : maggio c’è La diretta senza filtri di Kupisz: “Dove ca**o è Balotelli, a fare i playoff di Serie B?” Sport Fanpage