Grande Fratello Vip | Lorenzo Riccardi durissimo | “Prendono cadaveri e mi lasciano a casa”

Advertising

trash_italiano : Scusate ma i risultati dei televoti del Grande Fratello Vip 5 a confronto erano oro puro. #EscIta #Eurovision - oss_romano : #16maggio #archivioOR #storia 'Ho perdonato e prego per il fratello che mi ha colpito'. Una grande folla ha ascolt… - trash_italiano : #GFVIP 6: Barbara Bouchet, Anna Oxa e Gabriel Garko i primi tre possibili concorrenti - P_M_1960 : @Gabriele_P_RM @paolacontini64 La stima è reciproca e so che entrambi vogliamo solo il bene del nostro paese e cred… - MONTY_supremacy : @Hinayumm Ora che sono stata bullizzata, disinstallo Twitter o passo al Twitter del grande fratello e l'isola dei famosi -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Nonostante le critiche e gli attacchi provenienti dai social network e critici televisivi, i reality show come ' L'isola dei famosi ' e il 'Vip ' continuano a essere mandati in onda su Canale 5. Difatti, anche se negli ultimi anni stanno perdendo numerosi ascolti crollando nei dati Auditel , questi tipi di programma ...Questo aspetto sta portando anche dei lati negativi nella vita dell'ex concorrente del 'Vip', siccome su Instagram ha rivelato di essere perseguitato da una stalker pubblicando il ...L'ex tronista di "Uomini e Donne", intervistato dalla trasmissione radiofonica "Non succederà più", in onda su Radio Radio, ha attaccato gli autori del "Grande Fratello Vip" ...Intervistato dal settimanale "Vero TV", diretto da Rossella Rasulo, Alvaro Vitali lancia un duro attacco nei confronti del "Grande Fratello Vip" e de "L'isola dei famosi" ...