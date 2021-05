Gemma Galgani arriva il suo turno e dichiara | “Ecco quale…”-VIDEO

(Di lunedì 24 maggio 2021) Vediamo insieme che cosa ha pubblicato direttamentesul suo profilo social di Instagram, e per quale motivo.cosa ha pubblicatosul suo profilo social di InstagramLa dama torinese che ormai è una veterana del programma condotto da Maria De Filippi, è la bella. Nelle scorse ore, però ha pubblicato un particolare, per mostrare che anche lei lo ha fatto, vediamo meglio insieme a cosa si riferisce.ed ilsu Instagram La dama ha ben 71 anni ma non li dimostra assolutamente, ed è protagonista del programma condotto da Maria De Filippi, da oltre 10 anni. LEGGI ANCHE —> PAOLO BONOLIS ALLA CONCORRENTE: “LA PIù GRANDE ...

La dama del Trono Over si è vaccinata: l'annuncio con tanto di filmato ...A tenere banco, durante le recenti puntate, è stato lo scontro fra la dama più discussa del parterre,, e la nuova arrivata Isabella . Le due, che non si stanno affatto simpatiche, non ...Leggi anche? - >> Gemma Galgani balla il Can Can ad Uomini e donne: clamore in studio, l'incredibile reazione dei presenti Ad appassionare il pubblico fu soprattutto la sua relazione con Giorgio Manet ...Gemma Galgani si vaccina e condivide il video sul profilo social, ricevendo migliaia di like e centinaia di commenti, fra cui quello di Ida Platano ...