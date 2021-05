Funivia, chi sono le vittime: tra loro due bambini. Eithan ha perso genitori, fratello e nonni (Di lunedì 24 maggio 2021) Sale a 14 il bilancio delle vittime dell’incidente lungo la Funivia Stresa-Alpino Mottarone ieri mattina, dove è caduta una cabina su cui c’erano quindici turisti. Non ce l’ha fatta uno dei due bambini – Mattia Zorloni, classe 2015 – che era rimasto ferito ed era stato trasportato all’ospedale Regina Margherita di Torino. Tra le vittime c’è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 24 maggio 2021) Sale a 14 il bilancio delledell’incidente lungo laStresa-Alpino Mottarone ieri mattina, dove è caduta una cabina su cui c’erano quindici turisti. Non ce l’ha fatta uno dei due– Mattia Zorloni, classe 2015 – che era rimasto ferito ed era stato trasportato all’ospedale Regina Margherita di Torino. Tra lec’è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

CarloCalenda : Grande dolore per la tragedia di Stresa. Siamo vicini alle famiglie di chi ha perso la vita nell’incidente della… - chetempochefa : 'Approfitto di questo spazio per inviare il nostro cordoglio, l'abbraccio di questa trasmissione, di chi fa il mio… - mara_carfagna : Sono profondamente addolorata dalla notizia dell’incidente alla #funivia #Stresa-#Mottarone. Una tragedia inaudita.… - messveneto : Tragedia della funivia, l'ultimo messaggio: 'Ora saliamo, qui è un paradiso'. Ecco chi i nomi e chi sono le vittime… - arbidani : RT @65_virna: Nel frastuono delle chiacchiere alla fine non pagherà nessuno. L' ennesima tragedia Ponti viadotti strade ora la funivia...… -