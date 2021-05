Da bambina timida e introversa a campionessa sul ring

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 24 maggio 2021) di Pina Ferro Da bimbaeddii Boxe. Miriam Tommasone 18 anni, è oggi l’orgoglio della sua terra e della Campania. La giovane studentessa, più volte salita sul podio delle varie competizioni a cui ha partecipato, vive a Pompei con la sua famiglia. Quattro volteitaliana. Reduce da un’esperienza sportiva in Polonia dove sulha combattuto, come lei stessa tiene a sottolineare, “mettendoci il cuore”. Oltre alpi Miriam ci è arrivata con la federazione pugilistica italiana di cui fa parte da oltre cinque anni. A quanti anni sei salita sulper la prima volta? «Io faccio pugilato da quando avevo sette anni, ora ne ho quasi 19… PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE L’EDIZIONE DIGITALE Consiglia