Cerchietto couture | l’accessorio più glamour per le cerimonie

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 24 maggio 2021) I consigli su come vestirsi per essere posh al matrimonio della vostra migliore amica ve li abbiamo già dati. E anche la dritta per scovare gli abiti floreali boho più belli, perfetti anche per una cerimonia. Ma a voi non basta ancora? State cercando ancora un accessorio che faccia la differenza? Noi l’abbiamo trovato: il cerchietto couture.