Archeologia preventiva | quando un Inrap italiano?

(Di lunedì 24 maggio 2021) Le recenti vicende relative ai conflitti tra i tempi rapidi del PNRR e del ‘decreto semplificazione’, pena la perdita dei consistenti fondi europei, e i tempi lunghi della tutela del patrimonio culturale ripropongono un problema endemico nel nostro Paese. È possibile che ancora una volta si debbano mettere in contrasto due priorità (tutela del paesaggio e dei beni culturali e produzione di energia pulita) così importanti ed entrambe irrinunciabili? È solo uno dei tanti conflitti assurdi: salute e lavoro, alta velocità e paesaggio, insomma, modernizzazione e cultura. La semplificazione si ottiene non eliminando le tutele ma accrescendo la conoscenza e attuando misure preventive. E soprattutto modificando profondamente le procedure e le mentalità. Le recenti riforme promosse dal ministro Dario Franceschini hanno tentato di introdurre importanti novità, come il passaggio dalle ...