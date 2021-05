10 gadget per una gita al parco (Di lunedì 24 maggio 2021) Oggi, 24 maggio, si celebra la Giornata europea dei Parchi, un’occasione in più per concedersi una salutare immersione nella natura. Per una gita tra gli alberi che riesca a unire la componente naturalistica e l’anima geek che si annida in noi, ci sono tanti compagni di passeggiata en plein air che non si possono davvero lasciare a casa. Munitevi di coperta per il picnic ma, al posto di quella classica quadrettata, preferitele piuttosto la versione innovativa con fantasia a rettangoli, dove i rettangoli sono i pannelli solari, così ricaricate smartphone e tablet (ma davvero per una gita al parco vi siete portati il tablet?) mentre mangiate il vostro panino. E c’è anche la possibilità di non accontentarsi di un semplice panino: con le lunch box di ultima generazione potrete portarvi dietro una vera e propria mini cucina portatile. Con ... Leggi su wired (Di lunedì 24 maggio 2021) Oggi, 24 maggio, si celebra la Giornata europea dei Parchi, un’occasione in più per concedersi una salutare immersione nella natura. Per unatra gli alberi che riesca a unire la componente naturalistica e l’anima geek che si annida in noi, ci sono tanti compagni di passeggiata en plein air che non si possono davvero lasciare a casa. Munitevi di coperta per il picnic ma, al posto di quella classica quadrettata, preferitele piuttosto la versione innovativa con fantasia a rettangoli, dove i rettangoli sono i pannelli solari, così ricaricate smartphone e tablet (ma davvero per unaalvi siete portati il tablet?) mentre mangiate il vostro panino. E c’è anche la possibilità di non accontentarsi di un semplice panino: con le lunch box di ultima generazione potrete portarvi dietro una vera e propria mini cucina portatile. Con ...

Advertising

androm : RT @wireditalia: Il nuovo Victorinox Swiss Champ Xxl è pensato per il fai-da-te alla massima potenza. - mariaga55259326 : RT @CondivisioneA: Un nuovo progetto sta nascendo: questi portachiavi personalizzabili e creati a mano sono i primi gadget di Rebel Soul Do… - Fulgido : @Ciana_689 Sei pronta per il gadget? - delmo75 : RT @wireditalia: Il nuovo Victorinox Swiss Champ Xxl è pensato per il fai-da-te alla massima potenza. - wireditalia : Il nuovo Victorinox Swiss Champ Xxl è pensato per il fai-da-te alla massima potenza. -

Ultime Notizie dalla rete : gadget per Arredare una saletta home cinema: 10 gadget da non perdere L'aspetto "vissuto" della stampa in acrilico dona ancora più fascino e, volendo, potete anche scriverci sopra con un pennarello bianco per personalizzarlo a vostro piacere. Lampada treppiede ...

Rainbow Six Siege: North Star - prova Thunderbird avrà tre diverse Kona Station da posizionare nella mappa, quindi potrà utilizzare il suo gadget sia per rafforzare una posizione difensiva vicino agli obiettivi, sia nascondere l'...

Pac-man compie 41 anni: 10 gadget perfetti come regalo per gli amanti del videogioco Sky Tg24 Approfondimenti e incontri nel palinsesto Ci faremo vedere e vi faremo vedere. I video saranno la nostra realtà aumentata, il mezzo per mostrare la tecnologia che ci gira intorno. Racconteremo soprattutto storie del nostro Paese, segnato dal ...

Jojo: nuovo evento fissato per giugno, in arrivo la data d'uscita di Stone Ocean? Il prossimo 11 giugno si terrà a Shibuya un nuovo evento dedicato a Le Bizzarre Avventure di Jojo, che arrivi una data d'uscita per l'anime di Stone Ocean?

L'aspetto "vissuto" della stampa in acrilico dona ancora più fascino e, volendo, potete anche scriverci sopra con un pennarello biancopersonalizzarlo a vostro piacere. Lampada treppiede ...Thunderbird avrà tre diverse Kona Station da posizionare nella mappa, quindi potrà utilizzare il suosiarafforzare una posizione difensiva vicino agli obiettivi, sia nascondere l'...Ci faremo vedere e vi faremo vedere. I video saranno la nostra realtà aumentata, il mezzo per mostrare la tecnologia che ci gira intorno. Racconteremo soprattutto storie del nostro Paese, segnato dal ...Il prossimo 11 giugno si terrà a Shibuya un nuovo evento dedicato a Le Bizzarre Avventure di Jojo, che arrivi una data d'uscita per l'anime di Stone Ocean?