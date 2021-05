Strage di Capaci, Mattarella: "Mafia esiste ancora, Stato sia vigile" (Di domenica 23 maggio 2021) "La Mafia esiste ancora, non è stata sconfitta. È necessario tenere sempre attenzione alta e vigile da parte dello Stato". Sergio Mattarella interviene dall' aula bunker di Palermo , nel giorno del ... Leggi su quotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) "La, non è stata sconfitta. È necessario tenere sempre attenzione alta eda parte dello". Sergiointerviene dall' aula bunker di Palermo , nel giorno del ...

Advertising

ligabue : Il 23 maggio, 29° anniversario della Strage di Capaci, mettiamo un lenzuolo bianco ai nostri balconi per dire No al… - _Carabinieri_ : Buongiorno da Palermo: a 29 anni dalla strage di Capaci in cui moriva per mano della Mafia il Giudice Giovanni Falc… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #23maggio 1992 la Strage di #Capaci: la mafia uccide #Falcone, la moglie e gli uomini della scort… - Ale93592269 : RT @donTonio66: 29 anni fa la #strage di #Capaci. In 5 persero la vita. Tra gli agenti di scorta del giudice #Falcone morì anche Rocco Dici… - DalilaG92704377 : RT @Quirinale: #Mattarella: Provenendo da Punta Raisi si passa dal monumento che rammenta la terribile strage di #Capaci: è un punto coinvo… -