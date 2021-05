Serie A, minuto di silenzio per le vittime dell’incidente in funivia (Di domenica 23 maggio 2021) Un minuto di silenzio prima delle partite di Serie A di questa sera, domenica 23 maggio, per ricordare le vittime del tragico incidente della funivia del Mottarone a Stresa. Lo hanno disposto la Figc e la Lega Serie A. Le squadre dunque osserveranno un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio dei match. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) Undiprima delle partite diA di questa sera, domenica 23 maggio, per ricordare ledel tragico incidente delladel Mottarone a Stresa. Lo hanno disposto la Figc e la LegaA. Le squadre dunque osserveranno undiprima del fischio d’inizio dei match. SportFace.

