Sassuolo Lazio | i convocati di Inzaghi | out Immobile

(Di domenica 23 maggio 2021) Simoneha reso noto l’elenco deiperLaha diramato la lista deiper il match di questa sera contro il. Out anche Ciro, alle prese con uno stato febbrile. Fuori ancora una volta Caicedo, Acerbi e Milinkovic. Chance per Armini, Bertini e Moro. Ecco l’elenco completo: LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Portieri: Alia, Reina, Strakosha; Difensori: Armini, Patric, Radu; Centrocampisti: Akpa Akpro, Bertini, Cataldi, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Lulic, Marusic Parolo; Attaccanti: Correa, Moro, Muriqi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ecco i convocati del Sassuolo per la partita di stasera contro la Lazio: PORTIERI 47 Andrea CONSIGLI 56 Gianluca PEGOLO 63 Stefano TURATI DIFENSORI 2 MARLON 5 Kaan AYHAN 6 ROGERIO 13 Federico PELUSO 17 Mert MULDUR 21 Vlad CHIRICHES Ultima giornata di Serie A. La Lazio ha poco da chiedere a Sassuolo, mentre i neroverdi hanno ancora la speranza di superare ... Roberto De Zerbi ha diramato la lista dei convocati per Sassuolo-Lazio. Giacomo Raspadori, dato per incerto dal mister nella conferenza stampa di ieri, è riuscito a recuperare e ad essere inserito in ...