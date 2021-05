Salvatore Borsellino: “Non unifichiamo gli anniversari di Capaci e via D’Amelio” (Di domenica 23 maggio 2021) (di Rossella Guadagnini) Oggi è il 29esimo anniversario della strage di Capaci. Ma è divenuto anche quello del ricordo della strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992. Gli eccidi cadono in date distanti 57 giorni: è polemica sulla decisione di unificare il ricordo di Falcone e Borsellino nel nome delle vittime. “Avevano già fatto sparire dalle commemorazioni Francesca Morvillo, anche lei magistrato, morta il 23 maggio e lasciata sola nella tomba dove riposava insieme al marito, ucciso nello stesso attentato sull’autostrada di Capaci -sostiene con l’Adnkronos Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo e fondatore del movimento Agende Rosse- Ora hanno unificato le date del 23 maggio e del 19 luglio. Forse vogliono far svanire anche il ricordo di quei 57 giorni in ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 23 maggio 2021) (di Rossella Guadagnini) Oggi è il 29esimoo della strage di. Ma è divenuto anche quello del ricordo della strage di viadel 19 luglio 1992. Gli eccidi cadono in date distanti 57 giorni: è polemica sulla decisione di unificare il ricordo di Falcone enel nome delle vittime. “Avevano già fatto sparire dalle commemorazioni Francesca Morvillo, anche lei magistrato, morta il 23 maggio e lasciata sola nella tomba dove riposava insieme al marito, ucciso nello stesso attentato sull’autostrada di-sostiene con l’Adnkronos, fratello del giudice Paolo e fondatore del movimento Agende Rosse- Ora hanno unificato le date del 23 maggio e del 19 luglio. Forse vogliono far svanire anche il ricordo di quei 57 giorni in ...

