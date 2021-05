Running, Sara Dossena vince nei 10 km a Paratico: “Buon test in vista delle Olimpiadi” (Di domenica 23 maggio 2021) Sara Dossena torna in gara dopo l’operazione al piede sinistro di ormai quasi sei mesi fa e lo fa con una vittoria nei campionati italiani master a Paratico, in provincia di Brescia. La gara, sulla distanza dei 10 km, vede l’azzurra di punta chiudere in 35’33” su un percorso ondulato. Un anno e mezzo fa l’ultima apparizione in una gara ufficiale, oggi la felicità per una forma che si sta pian piano ritrovando a poco meno di due mesi dall’appuntamento con le Olimpiadi di Tokyo: “È un punto di partenza perché oggi contava tornare per un primo test. Non c’era l’obiettivo del risultato, ma tanta voglia di gareggiare. E ho avuto Buone sensazioni, su un tracciato impegnativo. Dall’inizio di maggio riesco a correre senza problemi più di cento chilometri alla settimana. Ho cominciato a ... Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021)torna in gara dopo l’operazione al piede sinistro di ormai quasi sei mesi fa e lo fa con una vittoria nei campionati italiani master a, in provincia di Brescia. La gara, sulla distanza dei 10 km, vede l’azzurra di punta chiudere in 35’33” su un percorso ondulato. Un anno e mezzo fa l’ultima apparizione in una gara ufficiale, oggi la felicità per una forma che si sta pian piano ritrovando a poco meno di due mesi dall’appuntamento con ledi Tokyo: “È un punto di partenza perché oggi contava tornare per un primo. Non c’era l’obiettivo del risultato, ma tanta voglia di gareggiare. E ho avutoe sensazioni, su un tracciato impegnativo. Dall’inizio di maggio riesco a correre senza problemi più di cento chilometri alla settimana. Ho cominciato a ...

