Quantumania | Michael Douglas svela il seguito di Ant-Man

In molti si stavano chiedendo quando sarebbero iniziate le riprese del secondo film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Ed è stato proprio Michael Douglas, uno dei co-protagonisti, a svelare l'arcano in una recente intervista. Quantumania, quando inizieranno le riprese? Nel corso di un'intervista l'attore Michael Douglas ha fatto sapere, forse per errore, che a luglio sarà a Londra per le riprese di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Considerando i due film già usciti, quindi (uno del 2015 e uno del 2018), si potrà parlare di una trilogia. Ant-Man and the Wasp: Quantumania data di uscita I primi due film La prima pellicola, Ant-Man, aveva avuto un successo insperato, nonostante alcuni piccoli intoppi nella realizzazione ...

