Precipita una funivia a Stresa | ci sono vittime accertate | due bambini trasportati in eliambulanza

Advertising

TgrRaiPiemonte : +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeg… - MediasetTgcom24 : Funivia Stresa-Mottarone, precipita una cabina: almeno 4 vittime #incidenteinmontagna - PajGian : RT @TgrRaiPiemonte: +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeggeri… - MariaAversano1 : RT @Virus1979C: Precipita una cabina della funivia #Stresa-Mottarone: il bilancio delle vittime sale a otto. (La Stampa) - falostesso : RT @TgrRaiPiemonte: +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeggeri… -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita una

Chiusa nel 2014 per garantirnerevisione generale, il 13 agosto 2016 è stata inaugurata la riapertura della funivia: i lavori sono costati 4 milioni di euro e sono stati eseguiti dalla ditta ...13.37 Stresa,funivia: 9 vittime Incidente sulla funivia che collega Stresa - Mottarone (Lago Maggiore).cabina con 11 persone a bordo è precipitata al suolo.9 le vittime e 3 feriti,due sono bambini ...Grave incidente alla funivia Stresa-Mottarone, in provincia di Verbania-Cusio-Ossola: una fune ha ceduto e una cabina è caduta in uno dei punti più alti, in cui l’impianto corre più staccato da terra.Il dramma si è consumato questa mattina quando lungo la funivia Stresa-Mottarone si è staccata una cabina precipitando nel vuoto. Sarebbero almeno 4 i morti, mentre due bambini sono rimasti feriti in ...