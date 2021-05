Post Gp Montecarlo: le dichiarazioni dei piloti (Di domenica 23 maggio 2021) Oggi 23 Maggio alle 15:00 si è corsa la gara del Gp di Montecarlo che ha visto la Ferrari tionfare con Sainz alla seconda posizione ma perdere Leclerc per il semiasse lesionato. La Red Bull invece ha trionfato battendo la Mercedes e Norris ha corso così veloce da arrivare terzo. Per Hamilton è stata una gara amara che lo ha portato a perdere molte posizioni ed ora il team dovrà capire cosa è successo. Nel Post Gp Montecarlo i tre classificati hanno rilasciato le loro dichiarazioni. Montecarlo: Verstappen vince il Gran Premio Post Gp Montecarlo: che cosa ha detto Verstappen? Il vincitore del Gp di Montecarlo Max Verstappen ha dichiarato: “Qui è davvero speciale vincere. Questa è la mia prima volta sul podio addirittura, è una gara fantastica. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 23 maggio 2021) Oggi 23 Maggio alle 15:00 si è corsa la gara del Gp diche ha visto la Ferrari tionfare con Sainz alla seconda posizione ma perdere Leclerc per il semiasse lesionato. La Red Bull invece ha trionfato battendo la Mercedes e Norris ha corso così veloce da arrivare terzo. Per Hamilton è stata una gara amara che lo ha portato a perdere molte posizioni ed ora il team dovrà capire cosa è successo. NelGpi tre classificati hanno rilasciato le loro: Verstappen vince il Gran PremioGp: che cosa ha detto Verstappen? Il vincitore del Gp diMax Verstappen ha dichiarato: “Qui è davvero speciale vincere. Questa è la mia prima volta sul podio addirittura, è una gara fantastica. ...

Advertising

sportli26181512 : Valsecchi, che combini? Schiaccia un dito alla Masolin in diretta nel post GP Monaco: Nel post gara di Montecarlo,… - anna_annie12 : Verstappen ha vinto il Gran Premio di Monaco - Il Post - PaoloBMb70 : Sky Sport F1 on Twitter I DETTAGLI ? - vitasportivait : ?? #F1 | #MonacoGP ???? Meno di due ore al via del Gran Premio di Monaco. La presentazione della gara più glamour de… - ilpopolano : Blog Post: F1 MONTECARLO LECLERC DAVANTI A TUTTI - -