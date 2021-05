Più alberi e giardini recuperati ma non tocchiamo la Sopraelevata (Di domenica 23 maggio 2021) Leggo che verranno sistemati i bastioni con la passeggiata che incantava i genovesi e dove si svolgevano scenografiche 'battaglie dei fiori' e l'illuminazione che aveva incantato anche Napoleone nei ... Leggi su primocanale (Di domenica 23 maggio 2021) Leggo che verranno sistemati i bastioni con la passeggiata che incantava i genovesi e dove si svolgevano scenografiche 'battaglie dei fiori' e l'illuminazione che aveva incantato anche Napoleone nei ...

Più alberi e giardini recuperati ma non tocchiamo la Sopraelevata ... portandomi dove era nata la più importante Repubblica partigiana nel 1944. Dunque la mia funzione ... Alberi come quelli che Renzo Piano ha messo sui moli. Alberi come quelli in via Montezovetto, o ...

