Napoli-Verona, Juric perde la testa con Sky e lascia l'intervista furioso (Di domenica 23 maggio 2021) Momenti di grande tensione al termine della partita del campionato di Serie A tra Napoli e Verona. Impresa della squadra di Juric che ha pareggiato 1-1 e condannato la compagine di Gattuso all'Europa League. E' successo di tutto nel post-partita, Juric furioso con il giornalista Ugolini di Sky Sport. Si è visto un Verona diverso rispetto alle ultime uscite? "Questa è subito una grande cagata, tu devi portare rispetto. Mi sembra una mancanza di rispetto. La squadra ha sempre dato il massimo, questo comportamento in Italia è inaccettabile". Poi va via. Napoli-Verona 1-1, le pagelle: delusione per Gattuso, è fuori dalla Champions, scherzetto di Juric L'articolo CalcioWeb.

