Maradona, la figlia Dalma contro Luque: "Marcirai in prigione, andare in tv non ti serve a nulla" (Di domenica 23 maggio 2021) Fortissima reazione della figlia di Diego Armando Maradona, nei confronti del medico Luque. La donna ha infatti pubblicato delle stories in cui grida tutta la sua rabbia ed il suo dolore nei confronti del medico ora ritenuto dall'accusa responsabile della morte del pibe de oro. "Quando finisce la sfilata mediatica del cholulo di Luque ????? La giustizia non è la televisione e come ti ho detto, ogni volta che apparirai ti ricorderò chi sei e cosa hai fatto!" , scrive fuoriosa Dalma. E poi: "Sei un inefficiente, un ratto. Sei un bugiardo e una m***a!!! Devi marcire in galera per quello che hai fatto".Ti sei giustificato per aver falsificato una firma e non sei stato solo tu! Non vergognarti, HDP! Invece di giocare a Superman, avresti dovuto lasciare che un professionista qualificato si prendesse cura di mio padre."

