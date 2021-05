Maneskin, Eurovision: “Damiano farà test antidroga” (Di domenica 23 maggio 2021) Damiano David, cantante dei Maneskin, dopo il trionfo all’Eurovision 2021 si sottoporrà ad un test antidroga per chiudere il presunto caso legato alle immagini relative all’ultima serata della kermesse. Il frontman è stato ripreso con la testa china su un tavolino nell’arena di Rotterdam: su Twitter, in particolare, l’atteggiamento è stato associato al consumo di cocaina. “Non uso droghe, si era rotto un bicchiere”, ha detto il cantante nella conferenza stampa di chiusura dell’evento. Le sue parole, evidentemente, non sono bastate. E l’Eurovision ha preso una posizione ufficiale. “Siamo al corrente delle voci relative al video” che riguarda “i vincitori italiani dell’Eurovision Song Contest” e che documenta una situazione “nella ... Leggi su italiasera (Di domenica 23 maggio 2021)David, cantante dei, dopo il trionfo all’2021 si sottoporrà ad unper chiudere il presunto caso legato alle immagini relative all’ultima serata della kermesse. Il frontman è stato ripreso con laa china su un tavolino nell’arena di Rotterdam: su Twitter, in particolare, l’atteggiamento è stato associato al consumo di cocaina. “Non uso droghe, si era rotto un bicchiere”, ha detto il cantante nella conferenza stampa di chiusura dell’evento. Le sue parole, evidentemente, non sono bastate. E l’ha preso una posizione ufficiale. “Siamo al corrente delle voci relative al video” che riguarda “i vincitori italiani dell’Song Con” e che documenta una situazione “nella ...

Advertising

trash_italiano : ?? Damiano dei Maneskin smentisce il video che sta circolando: lui non fa uso di droghe #Eurovision #EscIta - chetempochefa : Complimenti ai #Maneskin che dopo quasi dopo 30 anni fanno vincere all’Italia l’#Eurovision Song Contest ????????… - annapettinelli : E che ha fatto Damiano?? L’ha cantata con le parole che aveva dovuto togliere per la censura dell’Eurovision. Bello… - evolsoul_ : RT @lucesilverhawk: IO ME LI RICORDO I COMMENTI IN STILE “eh ma i maneskin non ci faranno mai vincere l’eurovision, questa musica non viene… - pouraing : RT @Cinguetterai: Sulle speculazioni dei francesi sul video dei #Maneskin interviene l’EBU: Damiano si sottoporrà a un test antidroga volon… -