Juventus, Paratici: «Cristiano Ronaldo out? Scelta condivisa con Pirlo» (Di domenica 23 maggio 2021) Paratici a Dazn: le dichiarazioni del dirigente prima di Bologna Juve, sfida valida per la 38esima giornata di campionato Fabio Paratici ha parlato a Dazn prima di Bologna-Juventus. Le dichiarazioni del direttore sportivo bianconero. PARTITA DA DENTRO FUORI – «Giochiamo tutto l'anno partite da dentro fuori. Siamo abituati a dover vincere sempre o quasi. Veniamo dall'entusiasmo della Coppa Italia, il secondo titolo di quest'anno e il 19esimo della stagione. Stasera giochiamo una partita molto importante, cercheremo di vincerla». Ronaldo – «Cristiano sta bene. Abbiamo giocato 5 partite in 15 giorni. È stata una partita dispendiosa. Ha deciso insieme al mister di andare in panchina e poi eventualmente subentrare a partita in corso. È disponibile». ALLENATORE – «Non è una partita a cambiare la ...

