Inter - Udinese 5 - 1 | commento al risultato della partita

Advertising

Inter : ?? | INARRESTABILE ?? Inter-Udinese 3-1 2004/05 ?? ?? - DAZN_IT : @Paolo_Bargiggia @Inter @Udinese_1896 @DilettaLeotta @SerieA Ci spiace, ma forse non conosci bene DAZN. Diletta Le… - Paolo_Bargiggia : A bordo campo di @Inter @Udinese_1896 @DilettaLeotta vestita come una che va a fare l'apericena al Papete. Questa… - leonidagram_ : @Paolo_Bargiggia @Inter @Udinese_1896 @DilettaLeotta @DAZN_IT @SerieA Si ma ora ridillo senza rosicare perché non ci sei te al posto suo. - Carlomrtz : RT @RaiSport: ? #Inter-#Udinese 5-1, scatta la festa #nerazzurra Per i #nerazzurri 91 punti fatti e 89 gol ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Udinese

L'di Antonio Conte chiude in bellezza il suo straordinario campionato con 91 punti grazie al netto 5 - 1 sull'nell'ultima gara stagionale in Serie A, con tutti i giocatori in campo a ...Nell'ultima gara della Serie A 2020 - 21, l'supera per 5 - 1 l'grazie ai gol di Young, Eriksen, Lautaro Martinez, Perisic e Lukaku. Nel primo tempo, attimi di nervosismo tra l'argentino e il difensore dell'Rodrigo Becao: ...YOUNG ED ERIKSEN APRONO LA GARA Conte sceglie il 3-5-2 con Handanovic in porta, Vecino, Sensi e Gagliardini a centrocampo e Pinamonti con Lautaro in attacco; 3-5-1-1 per Gotti con ... Magazine Pragma ...Meglio di così, l'Inter, non poteva proprio celebrare lo Scudetto: la formazione di Antonio Conte supera per 5-1 l'Udinese nell'ultimo turno di campionato e chiude con 91 punti ...