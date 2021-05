I Måneskin vincono l’Eurovision Song Contest (Di domenica 23 maggio 2021) Life&People.it In un finale da cardiopalma, 2021 con “Zitti e buoni”, con un punteggio totale di 524 voti. Dopo il Festival di Sanremo, i Måneskin fanno il pieno nel 2021 e riportano in Italia un trofeo che mancava dal 1990, l’Italia torna sul tetto d’Europa dopo 31 anni. I Måneskin trionfano all’Eurovision Song Contest 2021, superando al televoto la Svizzera e la Francia, che erano al primo e al secondo posto dopo le votazioni delle giurie dei Paesi partecipanti. È stata una finale avvincente, dove i Måneskin e la loro “Zitti e buoni” ha trionfato all’Ahoy Arena di Rotterdam. È stato il televoto a farli trionfare: Ai 206 punti iniziali ottenuti dalla band composta da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio, si sono aggiunti i 318 voti del pubblico che ... Leggi su lifeandpeople (Di domenica 23 maggio 2021) Life&People.it In un finale da cardiopalma, 2021 con “Zitti e buoni”, con un punteggio totale di 524 voti. Dopo il Festival di Sanremo, ifanno il pieno nel 2021 e riportano in Italia un trofeo che mancava dal 1990, l’Italia torna sul tetto d’Europa dopo 31 anni. Itrionfano al2021, superando al televoto la Svizzera e la Francia, che erano al primo e al secondo posto dopo le votazioni delle giurie dei Paesi partecipanti. È stata una finale avvincente, dove ie la loro “Zitti e buoni” ha trionfato all’Ahoy Arena di Rotterdam. È stato il televoto a farli trionfare: Ai 206 punti iniziali ottenuti dalla band composta da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio, si sono aggiunti i 318 voti del pubblico che ...

