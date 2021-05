“I Maneskin faranno un test antidroga”: l’annuncio degli organizzatori di Eurovision (Di domenica 23 maggio 2021) I capi di Eurovision hanno annunciato che i Maneskin saranno sottoposti ad un test antidroga dopo le accuse arrivate dai media (e dai media francesi in particolar modo). Ieri, nella conferenza stampa dopo la vittoria, il leader del gruppo Damiano ha smentito con forza di aver assunto cocaina (dopo che la domanda gli era stata posta da un giornalista). “faranno un test contro la droga” “Siamo consapevoli della speculazione che circonda il video dei vincitori italiani dell’Eurovision Song Contest nella Green Room la scorsa notte”, ha affermato uno dei portavoce dell’Eurovision, aggiungendo: “La band ha negato fortemente le accuse di aver assunto droga prima di salire sul palco“. LEGGI ANCHE => Damiano dei ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 23 maggio 2021) I capi dihanno annunciato che isaranno sottoposti ad undopo le accuse arrivate dai media (e dai media francesi in particolar modo). Ieri, nella conferenza stampa dopo la vittoria, il leader del gruppo Damiano ha smentito con forza di aver assunto cocaina (dopo che la domanda gli era stata posta da un giornalista). “uncontro la droga” “Siamo consapevoli della speculazione che circonda il video dei vincitori italiani dell’Song Connella Green Room la scorsa notte”, ha affermato uno dei portavoce dell’, aggiungendo: “La band ha negato fortemente le accuse di aver assunto droga prima di salire sul palco“. LEGGI ANCHE => Damiano dei ...

