Giro d'Italia 2021, Luca Guercilena: "Vincenzo Nibali punta ad una tappa. Ciccone può migliorare" (Di domenica 23 maggio 2021) Ad inizio Giro d'Italia le gerarchie della Trek-Segafredo erano completamente differenti rispetto a quelle attuali. Giulio Ciccone si era presentato alla Corsa Rosa con l'obiettivo di vincere una tappa e mettersi al servizio di Vincenzo Nibali e Bauke Mollema. Quest'ultimo, tuttavia, è uscito ben presto di classifica, mentre ieri è toccato allo Squalo alzare bandiera bianca. A suon di ottime prestazioni l'abruzzese si è meritato i gradi di capitano, spingendosi sino alla sesta posizione della classifica generale a 3'03" dalla maglia rosa Egan Bernal ed a 1'12" dal podio virtuale occupato da Damiano Caruso. Luca Guercilena, ds della Trek-Segafredo, ha spiegato al Processo alla tappa di Raisport come la compagine italo-statunitense si ...

