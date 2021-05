Funivia Stresa-Mottarone | precipita una cabina | almeno 4 morti

(Di domenica 23 maggio 2021)unadella, il primo bilancio conta4 vittime. Si sarebbe staccata una fune.unadellache collegacon il: il bilancio, in via di aggiornamento, è di4 vittime. Immediato l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino.dellaL’incidente è avvenuto nella mattinata del 23 maggio. In base alle prime ricostruzioni, una delle cabine si è staccata dalla struttura ed èta nel ...

Advertising

TgrRaiPiemonte : +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeg… - RaiNews : Grave incidente sul #Mottarone, nella zona intorno a Stresa, in provincia di Verbania, dove si è staccata una cabin… - repubblica : ?? Precipita la funivia Stresa-Mottarone, almeno 4 vittime. Forse bambini coinvolti - frank9you : RT @_DAGOSPIA_: È PRECIPITATA LA FUNIVIA CHE COLLEGA STRESA CON IL MOTTARONE, SUL LAGO MAGGIORE: ALMENO 4 MORTI - enrica_emme : RT @rtl1025: ?? Sulla cabina della #funivia #Stresa #Mottarone precipitata c'erano 11 persone. Due #bambini sono stati portati in codice ros… -

Ultime Notizie dalla rete : Funivia Stresa

Aveva riaperto da poco al pubblico la- Alpino - Mottarone , dove questa mattina un tragico incidente è costato la vita ad alcuni dei passeggeri di una cabina precipitata nel vuoto. La è stata inaugurata il 1° agosto 1970 ...Tragedia sul lago Maggiore. Una cabina dellache collegacon il Mottarone è precipitata questa mattina e al momento ci sono almeno 4 vittime. Sul posto sono presenti squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino e non si ...STRESA - Era quasi giunta in vetta, quando ha ceduto: questa mattina è caduta una cabina della funivia Stresa-Mottarone, in Italia. L'incidente - come riferito da La Stampa - si è verificato in uno de ...Una cabina della funivia del Mottarone, da Stresa al Mottarone, nel Verbano, è precipitata. Lo comunica il Soccorso alpino piemontese, ...