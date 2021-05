Formula 1: a Montecarlo vince Verstappen, seconda la Ferrari di Sainz (Di domenica 23 maggio 2021) Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Monaco portandosi in testa alla classifica piloti. L'olandese della Red Bull ha preceduto sul traguardo la Ferrari di Carlos Sainz e la McLaren ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 23 maggio 2021) Maxha vinto il Gran Premio di1 di Monaco portandosi in testa alla classifica piloti. L'olandese della Red Bull ha preceduto sul traguardo ladi Carlose la McLaren ...

