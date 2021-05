Formula 1 | a Monaco vince Verstappen davanti a Sainz e Norris 7° Hamilton Ritirati Leclerc e Bottas

(Di domenica 23 maggio 2021)1, Maxha vinto il GP di. Sul podio. Si ferma solo al settimo posto Lewis– Maxha vinto il GP di. L’olandese, in testa dal primo giro, ha conquistato la sua seconda vittoria in stagionea Carlose Lando. Una domenica molto difficile, invece, per Lewis. Il campione del mondo ha terminato la gara in settima posizione e a rischio doppiaggio.a lui per una strategia sbagliata anche Perez, Vettel e Gasly. A punti Stroll, Ocon e Giovinazzi.– Domenica nera per ...

Advertising

SkySportF1 : ?? LECLERC IN POOOOLE POSITION? ?? Poi va a muro e il #Q3 finisce prima I risultati ? - SkySportF1 : ? Leclerc resta in pole al GP di Monaco: il cambio Ferrari è salvo! #MonacoGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : ?? DOMINIO VERSTAPPEN A MONACO? ?? 3 “prime volte” sul podio di Monte Carlo I risultati ? - infoitsport : Formula 1: gli orari delle repliche del GP Montecarlo 2021 a Monaco - infoitsport : Formula 1 | Gp Monaco F1 2021: ordine di arrivo della gara di Monte Carlo -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Monaco

...del campione della Juve è fan della Ferrari (CR7 si è appena regalato proprio una Monza SP2) e la sua bella compagna ha colto l'occasione per assistere di persona al Gran Premio di, una ...Come una secchiata d'acqua ghiacciata in testa a tutti i tifosi, inclusi quelli vip come il Principe Alberto die il presidente John Elkann, occhi sbarrati e increduli. Tifosi che solo qualche ...Segui in diretta il GP di Monaco 2021. Ferrari e Red Bull al top, male le Mercedes. I valori visti nelle qualifiche si confermeranno in gara?Colpi di scena nel Principato: Leclerc non parte per un guasto alla macchina danneggiata nelle qualifiche e perde la pole. Bottas si ritira da secondo ...