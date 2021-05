Fisco: Salvini, ‘con Conte e Letta ora no flat tax, ma prepariamo terreno’ (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Sulla flat tax ci arriveremo, siamo pazienti e cocciuti. Magari non ci arriveremo ora, con Conte, Grillo e Letta, ma prepariamo il terreno mattoncino dopo mattoncino”. Lo dice Matteo Salvini alla scuola di formazione politica della Lega. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Sullatax ci arriveremo, siamo pazienti e cocciuti. Magari non ci arriveremo ora, con, Grillo e, mail terreno mattoncino dopo mattoncino”. Lo dice Matteoalla scuola di formazione politica della Lega. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

LegaSalvini : FISCO, SALVINI: 'VOGLIO TASSARE AMAZON'. ANCORA SCONTRO CON LETTA - LegaSalvini : BAGARRE SUL FISCO. SALVINI: 'LETTA? MEGLIO TASSARE AMAZON' - marcotravaglio : TUTTI A CASA Stavolta Salvini ne ha detta una giusta: “Non può essere questo governo a fare le riforme”. Parlava di… - TV7Benevento : Fisco: Salvini, 'essere ricco non è bestemmia, obiettivo sinistra far star peggio tutti'... - TV7Benevento : Fisco: Salvini, 'con Conte e Letta ora no flat tax, ma prepariamo terreno'... -