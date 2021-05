Falcone: Mattarella a Palermo per ricordare le vittime della strage di Capaci (Di domenica 23 maggio 2021) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo dove sono in corso le celebrazioni per il ventinovesimo anniversario della strage di Capaci del 1992 in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta Leggi su rainews (Di domenica 23 maggio 2021) Il PresidenteRepubblica Sergionell'aula bunker del carcere Ucciardone didove sono in corso le celebrazioni per il ventinovesimo anniversariodidel 1992 in cui morirono il giudice Giovanni, sua moglie Francesca Morvillo e tre uominiscorta

